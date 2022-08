Am Montagvormittag haben Bauleiter René Brüsewitz (2.v.l.), Planer Bastian Kahns (l.) sowie Bürgermeister Björn Griese und Wasserverbandschefin Andrea Oleak für die Arbeiten am Wehr noch ein paar Absprachen getroffen. FOTO: Hagen Bischoff up-down up-down Warin Baustelle am Wehr wird in dieser Woche eingerichtet Von Hagen Bischoff | 15.08.2022, 17:16 Uhr

Um in den kommenden Wochen am Wehr in Warin ein neues Provisorium zu errichten, muss die B192 in Warin halbseitig gesperrt werden.