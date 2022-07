Die Jungs von AS Tralkörper waren nicht nur beim Fußballturnier nicht zu schlagen, sondern machten auch beim abschließenden Völkerball eine gute Figur. FOTO: Hagen Bischoff up-down up-down 1. Battle of the Balls in Warin Die Entscheidung fällt im Völkerball Von Hagen Bischoff | 03.07.2022, 09:59 Uhr

Die Fußballer von AS Tralkörper setzen sich im 1. Battle of the Balls in Warin im Zweifelderball gegen das Volleyballteam von der BSG Leipa durch.