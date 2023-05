Rund 200 Flüchtlinge leben laut Landrat Tino Schomann in Wismar noch in Turnhallen. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Flucht und Asyl in NWM Flüchtlingsunterkunft in Warin wird weiter geplant Von Rita Brückner | 09.05.2023, 17:55 Uhr

Im Asyl-Streit Upahl bot Grevesmühlen jetzt zwei Grundstücke für Unterkünfte an. Das ist Thema auf der Kreistagssitzung am Donnerstag. Wie sich das auf die geplante Unterkunft in Warin auswirkt, erklärt Bürgermeister Björn Griese.