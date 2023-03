Unter anderem mit Plakaten machten die Demonstranten in Neukloster auf ihren Unmut aufmerksam. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down 90 Personen kamen zur Gegendemo 950 Teilnehmer demonstrieren gegen Flüchtlingsunterkunft in Neukloster Von Thorben Oberhag | 04.03.2023, 18:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Zwei Demonstrationen fanden am Sonnabend zeitgleich in Neukloster statt. Eine stellte sich gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in der Stadt und die anderen stellten sich gegen diese Meinung.