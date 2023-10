Brieftaubensport in Neukloster Ungewöhnliches Hobby: Warum der 36-jährige Daniel Wiencke Brieftauben züchtet Von Hannes Henffler | 18.10.2023, 13:58 Uhr Schon in jungen Jahren entwickelte der 32-Jährige Daniel Wiencke eine Leidenschaft für den Brieftaubensport. Foto: Hannes Henffler up-down up-down

Anstatt Fußball zu spielen oder bei einem Drachenbootverein zu rudern, hat sich Daniel Wiencke dem Brieftaubensport verschrieben. Er erklärt, was ihn an dem Sport so begeistert und warum das Hobby immer unpopulärer wird.