Neuhaus Zigarettenautomat demontiert und in den See geworfen Von Sascha Nitsche | 21.11.2022, 17:10 Uhr

Die Unbekannten demontierten in der Hauptstraße in Neuhaus einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten.