Nicht in Schwarz und Gelb, sondern nur in Schwarz und Grau sollen die C-Jugend-Kicker des SV Rotation Neu Kaliß trotzdem so emsig wie Bienen auf Punktejagd gehen. Das würde auch zum Sponsor der neuen Trainingsanzüge für die Mannschaft, der Wehninger Manufaktur, passen. Beim Familienbetrieb handelt es sich um eine Imkerei.

Foto: Torsten Wormstedt