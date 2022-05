Nur noch den Bereich für das SB-Terminal will die Volksbank Lüneburger Heide in Neuhaus mieten. Das Gebäude will die Bank verkaufen. FOTO: Sascha Nitsche Mitsamt kaputtem Fahrstuhl Bank will ihr Gebäude in Neuhaus verkaufen Von Sascha Nitsche | 13.05.2022, 12:52 Uhr

Die Volksbank Lüneburger Heide will in Neuhaus Mieter einer SB-Zone bleiben. Was mit dem Fahrstuhl in dem Gebäude geschieht, ist derweil noch unklar.