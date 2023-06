Zwei Königreiche auf dem Spielbrett. Die faszinieren im Ort Tripkau schon lange. Seit 1973 ist die SG Tripkau erfolgreich in ihren jeweiligen Staffeln unterwegs. Symbolfoto: Mariana Friedrich (dpa) up-down up-down Denksport an der Elbe Tripkauer sind erfolgreich im Schach, und das soll auch so bleiben Von Sascha Nitsche | 02.06.2023, 12:23 Uhr

Während die Tripkauer Schachspieler in der Bezirksklasse SüdWest all ihre Gegner auf die hinteren Plätze verwiesen und den Staffelsieg errangen, müssen sie in Sachen Nachwuchs noch einige Züge machen.