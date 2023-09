Für Liebhaber von Lost Places werden der 23. und 24. September in der Region von Plau am See bis Neuhaus an der Elbe, von Zarrentin bis Dömitz und darüber hinaus ein wirkliches Eldorado sein. Die Metropolregion Hamburg veranstaltet nämlich die „Tage der Industriekultur am Wasser“. Diese „stellen Orte der Industriegeschichte in der Metropolregion Hamburg vor, die oft weitgehend unbekannt sind. Viele von ihnen sind meist nicht öffentlich zugänglich und öffnen exklusiv an diesem Wochenende. Dabei ist das Programm so vielfältig wie die gesamte Region“, verspricht Marion Köhler von der Metropolregion.

Metropolregion kann mit 112 Denkmalen punkten

Mit dem Pfund von über 200 Veranstaltungen in mehr 112 Denkmalen an 57 Orten kann die Metropolregion dabei insgesamt wuchern. Und Schwerin sowie der Landkreis Ludwigslust-Parchim und dessen Umgebung leisten hierzu auch ihren Beitrag. Über 20 Orte laden hier Neugierige zu einem Blick hinter die aktuellen Kulissen und in die Vergangenheit von Papierfabrik, Mühle und Co. ein.

Lübz: Die Wassermühle liegt idyllisch in der Altstadt und arbeitete bis 1989 allein mit Wasserkraft. Am Samstag und Sonntag werden Führungen durch die historische Mühle angeboten. Auch die Funktion und Geschichte der gleich nebenan liegenden Schleuse werden Interessierten an diesem Wochenende vom Schleusenpersonal erläutert. Durch den Wasserturm verfügt die Stadt seit 1914 über einwandfreies Trinkwasser. Der 37 Meter hohe Wasserturm wurde 1978 stillgelegt. An beiden Tagen können Gäste den Turm erklimmen und auf der Plattform die Aussicht genießen.

Die Wassermühle liegt idyllisch in der Altstadt und arbeitete bis 1989 allein mit Wasserkraft. Am Samstag und Sonntag werden Führungen durch die historische Mühle angeboten. Auch die Funktion und Geschichte der gleich nebenan liegenden Schleuse werden Interessierten an diesem Wochenende vom Schleusenpersonal erläutert. Durch den Wasserturm verfügt die Stadt seit 1914 über einwandfreies Trinkwasser. Der 37 Meter hohe Wasserturm wurde 1978 stillgelegt. An beiden Tagen können Gäste den Turm erklimmen und auf der Plattform die Aussicht genießen. Plau am See: Die 1916 erbaute Hübbrücke die höchste Hubbrücke Mecklenburgs. Führungen mit der Hebung der Brücke finden am Wochenende statt.

Die 1916 erbaute Hübbrücke die höchste Hubbrücke Mecklenburgs. Führungen mit der Hebung der Brücke finden am Wochenende statt. In Parchim ist zum ersten Mal in diesem Jahr eine Besichtigung der Kulturmühle möglich. Sie öffnet am Sonntag um 13 Uhr ihre Türen. Dann wird auch die Fotoausstellung „Im Widerschein der Zeit – Fotografien zur Kulturmühle Parchim“ eröffnet. Sie zeigt die Geschichte der alten Eldemühle und ihrem Umbau zur neuen Kulturmühle Parchim. Die Vernissage wird ab 13 Uhr mit einem Treppenhauskonzert begleitet.

ist zum ersten Mal in diesem Jahr eine Besichtigung der Kulturmühle möglich. Sie öffnet am Sonntag um 13 Uhr ihre Türen. Dann wird auch die Fotoausstellung „Im Widerschein der Zeit – Fotografien zur Kulturmühle Parchim“ eröffnet. Sie zeigt die Geschichte der alten Eldemühle und ihrem Umbau zur neuen Kulturmühle Parchim. Die Vernissage wird ab 13 Uhr mit einem Treppenhauskonzert begleitet. Des Weiteren kann in Parchim das Wasserwerk besichtigt werden. Seit 1906 hat Parchim eine moderne Trinkwasserversorgung. Der markante Wasserturm und das von damals stammende Wasserwerk im Osten der Stadt erinnern bis heute daran. Führungen für maximal 20 Personen finden am Samstag um 10 und um 14 Uhr statt. Um Voranmeldung wird unter der Telefonnummer 03871 6235-30 gebeten.

Schwerin verfügt über ein reiches industriekulturelles Erbe, das am 23. September bei einem Industrierundgang durch die Altstadt erkundet werden kann. Der Rundgang endet an der Drehbrücke hinter dem Schweriner Schloss, die auch bei den Tagen der Industriekultur dabei ist.

verfügt über ein reiches industriekulturelles Erbe, das am 23. September bei einem Industrierundgang durch die Altstadt erkundet werden kann. Der Rundgang endet an der Drehbrücke hinter dem Schweriner Schloss, die auch bei den Tagen der Industriekultur dabei ist. In der Nähe des Schlossgartens liegt die Schleifmühle. An den Tagen der Industriekultur ist die Schauanlage zur Verarbeitung von Granit in Betrieb.

Am Neumühler See ging 1890 das erste Wasserwerk von Schwerin in Betrieb. Hier lockt ein vielfältiges Programm. Das Gelände kann auf eigene Faust erkundet werden. Mehrmals täglich finden Führungen durch das sonst nicht zugängliche Filterhaus statt. Am Samstag wird mit Führungen durch das benachbarte neue Wasserwerk Mühlenscharrn, inklusive Wasserpfad, der Brückenschlag zu neuer Technik geschlagen.

Das Wasserkraftwerk in Zülow östlich von Sternberg. Das sonst nicht zugängliche Werk öffnete am 23. September seine Tore und bietet Führungen an.

Das sonst nicht zugängliche Werk öffnete am 23. September seine Tore und bietet Führungen an. In Neu Kaliß öffnet die ehemalige Papierfabrik für alle Interessierten ihre Tore.

öffnet die ehemalige Papierfabrik für alle Interessierten ihre Tore. Auch im Regionalmuseum Hans Joachim Bötefür steht vor allem die traditionsreiche Papierherstellung des Dorfes bei den Tagen der Industriekultur im Fokus. Stündlich werden Führungen zu diesem Teil der Industriegeschichte angeboten.

Malliß: Braunkohlebergbau hat es in der Region seit 1817 gegeben. Geführte Wanderungen sowie ein Shuttle-Service werden zur Salzquelle und entlang der Stichkanäle zum rekonstruierten Mundloch des „Marien Stollen“ angeboten. Wer lieber alles selbständig erkundet, kann sich die Entdeckerrouten-App: „Mallißer Industriekultur“ herunterladen.

Siebte Auflage der Aktion findet in diesem Jahr statt

Und selbst wenn die diesjährigen „Tage der Industriekultur am Wasser“, die alle zwei Jahre stattfinden, schon die siebte Auflage dieser Aktion sind, gibt es immer wieder etwas Neues zu erleben. Mit der Eldemühle und dem Wasserwerk gibt es zum Beispiel laut Marion Köhler zwei spannende Neuzugänge in Parchim. Die Eldemühle war mit einer Kapazität von etwa 45.000 Tonnen pro Jahr die letzte Großmühle in Mecklenburg. 2008 stellte sie ihren Betrieb ein. Der Backsteinkomplex von 1897 dient seit 2023 als Theater- und Museumsbau, auch Gastronomie und die Touristeninformation sind hier eingezogen.

Lesen Sie auch Theater und Museum Kulturmühle in Parchim ist Sensation für Besucher und Mitarbeiter

Dömitzer Brücke erstrahlt in neuem Glanz

In einem ebenso neuem Glanz erstrahlt auch die Dömitzer Eisenbahnbrücke. Zugänglich vom niedersächsischen Kaltenhof ist hier erst im Sommer 2023 ein „Skywalk“ entstanden, von dem nicht nur Andreas Gehrke als Bürgermeister der naheliegenden Gemeinde Amt Neuhaus sagt, dass sich ein Besuch auf jeden Fall lohne. Am 23. September sind die Reste der Brücke, die einst zu den längsten Strombrücken Deutschlands zählte, eigenständig zu erkunden. Am 24. September bietet Architekt Ralf Pohlmann Führungen und Vorträge zu der Geschichte des Bauwerks und der Nachnutzung an.

Lesen Sie auch Dömitzer Eisenbahnbrücke Neuer Skywalk führt auf historischem Bauwerk über das Elbvorland

Aber noch einmal zurück zur Gemeinde Amt Neuhaus. Hier ist die Eisenbahnbrücke Preten ein Teil der „Tage der Industriekultur am Wasser“. So schön saniert wie die Dömitzer Eisenbahnbrücke ist sie, die das größte Bauwerk der 1912 in Betrieb genommenen Kleinbahn Brahlstorf – Neuhaus war, nicht. Das könnte sich aber noch ändern. Zusagen von Fördermitteln für eine Instandsetzung hat die Gemeinde auf jeden Fall schon bekommen.

Auch Brömsenberg bietet Industrie und Kultur

Derweil freut sich Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau, dass mit der Wassermühle Brömsenberg auch die Stadt in der Griesen Gegend an diesen besonderen Tagen partizipiert. Brömsenberg ist ein Ortsteil Lübtheens. Und neben dem Gebäude gibt es hier auch ein Konzert mit Liedern und Balladen zur Gitarre zu erleben.