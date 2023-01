Sie strahlt, wenn sie von ihrer Vision des „Gelben Richard“ in Konau spricht. Sylke Drobeck möchte mit ihren Töchtern diese Gastronomie wieder zum Leben erwecken. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Gastronomie am Elberadweg Sylke Drobeck will den „Gelben Richard“ in Konau wiederbeleben Von Sascha Nitsche | 23.01.2023, 17:16 Uhr

Sylke Drobeck will zusammen mit ihren zwei Töchtern in der Gemeinde Amt Neuhaus in Sachen Gastronomie wieder etwas mehr bieten.