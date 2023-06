Welche Schätze sind in Kaarßen und Vorderhagen zu entdecken? Am 24. und 25. Juni wird Klarheit darüber geschaffen. Symbolfoto: Andreas Herzau up-down up-down Stöbern auf dem Land Ob Basar oder Flohmarkt: Entlang der B195 können Schätze gesucht werden Von Sascha Nitsche | 20.06.2023, 13:20 Uhr

In Kaarßen kann bei der Feuerwehr in der Thomas-Müntzer-Straße gestöbert werden. In der Teldau ist das Dorfgemeinschaftshaus in Vorderhagen der Ort des Geschehens.