30 Jahre Bürgerbegegnung Großer Andrang beim Museumsfest in Neuhaus Von Silke Roß | 26.08.2023, 12:34 Uhr Die Bilder und Exponate führten sofort zum Austausch von Erinnerungen Foto: Silke Roß

In Neuhaus lädt der Verein für Bürgerbegegnung traditionell an jedem letzten Freitag im August zum Museumstag im Pforthaus. In diesem Jahr steht der Verein selbst im Mittelpunkt, denn er kann auf 30 aktive Jahre zurückblicken.