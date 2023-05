Foto: Silke Roß Mit Bildergalerie So schön war das Oldtimertreffen 2023 in Kaarßen Von Silke Roß | 21.05.2023, 14:46 Uhr

Beim 25. Oldtimer-Treffen in Kaarßen kommen die Freunde historischer Fahrzeuge und Landmaschinen voll auf ihre Kosten. Zu dem Treffen reisen an jedem 3. Sonntag im Mai Sammler und Liebhaber von Motorrädern, Autos und Treckern aus sechs Bundesländern in den äußeren Zipfel Niedersachsens.