Das mit Abstand größte Fest wird wohl am kommenden Sonnabend in Neuhaus starten. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Neuhaus, Zarrentin und Wittenburg An vielen Orten der Region werden Oktoberfeste gefeiert und | 28.09.2022, 13:29 Uhr Von Theresa Franz Mayk Pohle | 28.09.2022, 13:29 Uhr

An vielen Orten der Region geht es in den kommenden Tagen zünftig und bayerisch zu. Die Oktoberfeste starten, und es werden immer mehr. Das mit Abstand größte Fest wird wohl in Neuhaus starten.