Camping im Sommer Neuhaus will Stellplätze für Wohnmobile preislich anziehen Von Sascha Nitsche | 27.06.2023, 14:42 Uhr

Seit Sommer 2021 wird der Wohnmobilstellplatz in Darchau von der Gemeinde Amt Neuhaus mit Erfolg betrieben. Jetzt kamen noch vier Plätze am Badesee in Neuhaus dazu. Mit Toiletten und Stromversorgung. Bei diesem Service sieht die Gemeinde Handlungsbedarf bei den Gebühren.