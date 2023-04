Annegret Panz, Erika Levknecht, Helga Fischer und Heike Pink (v.l.) vom Verein für Begegnung Neuhaus Foto: Silke Roß up-down up-down Zeitgeschichte Neuhaus feiert Kleinbahnjubiläum – der „Pollo“ wäre 111 geworden Von Silke Roß | 05.04.2023, 14:30 Uhr

In diesem Jahr wäre die Kleinbahn „Pollo“, die von 1912 bis in die 1970er Jahre Neuhaus mit Brahlstorf verbunden hat, 111 Jahre alt geworden. Grund genug für den Verein für Bürgerbegegnung, einen Blick in die Geschichte des Amtes Neuhaus zu werfen und das Jubiläum zu feiern.