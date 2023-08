Baumaßnahmen an den Schulgebäuden Kunterbunte Grundschulen erwarten die Schüler im Amt Neuhaus nach den Ferien Von Sascha Nitsche | 15.08.2023, 09:45 Uhr Die Maler waren fleißig. Der Flur der Grundschule in Tripkau empfängt Schüler und Lehrer nach den Sommerferien mit Farbe. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down

Während Schüler und Lehrer in den sechswöchigen Sommerferien eher einen großen Bogen um Schulgebäude gemacht haben, heißt das nicht, dass diese komplett verwaist waren. In der Gemeinde Amt Neuhaus wurde viel an und in den Grundschulen gewerkelt.