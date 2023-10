Mit Kommentar Wolf tötet Schafe direkt am Ortseingang Neuhaus Von Silke Roß | 10.10.2023, 16:01 Uhr Christian Diedrich, Marcel Siemke und Maik Stenzel (vl) begutachten das getötete Schaf. Foto: Silke Roß up-down up-down

Christian Diedrich hält 15 Schafe auf einem gut gesicherten Grundstück direkt am Neuhauser Ortseingang. Nun sind am frühen Dienstagmorgen bei einem mutmaßlichen Wolfsangriff mehrere Tiere getötet worden. Der Nebenerwerbslandwirt fragt sich nun, was er noch machen soll, um seine Tiere zu schützen.