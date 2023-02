Lisa Breitenstein freut sich, dass sie am Lüneburger Regionalentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels in der Bibliothek Scharnebeck teilnehmen konnte. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Schülerin aus Neuhaus Lisa Breitenstein gehört zu den besten Lesern im Landkreis Lüneburg Von Sascha Nitsche | 22.02.2023, 15:21 Uhr

Die Sechstklässlerin von der Grund- und Oberschule Neuhaus trat jetzt beim Vorlesewettbewerb in Scharnebeck an. Dabei kämpfte sie gegen ihre Aufregung und entführte Zuhörer in die Welt von Anna Ruhes „Duftapotheke“.