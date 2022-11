Ukraine-Krieg. In Sumte ist eine große Unterkunft für Geflüchtete. Symbolfoto: Philipp Schulze (dpa) up-down up-down Flüchtlingsunterkunft Laternenumzug für Geflüchetete und Einwohner in Sumte Von Sascha Nitsche | 07.11.2022, 11:54 Uhr

Ein Laternenumzug am Martinstag, 11. November, soll sowohl für Bewohner der Gemeinde Amt Neuhaus als auch für die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Sumte den November erhellen. Nicht immer geht es derweil rund um die Unterkunft in Sumte harmonisch zu.