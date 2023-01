Öffentliche Ladestellen listet der Landkreis Lüneburg im Internet auf. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Elektromobilität E- und Hybridautos nehmen im Kreis Lüneburg weiter Fahrt auf Von Sascha Nitsche | 19.01.2023, 15:43 Uhr

Immer mehr Menschen tanken ihren fahrbaren Untersatz an der Steckdose. Zum 1. Januar 2023 waren in der Kfz-Zulassungsstelle insgesamt 6703 E- und Hybridautos zugelassen. Wie hoch ihr Anteil an allen Autos ist.