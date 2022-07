Kanufahren auf der Elbe ist seit gut einem Jahr dank des Kanuverleihs Albia auch einem breiteren Publikum möglich. Nun soll ein Tag der offenen Tür Besucher für den Wassersport begeistern. FOTO: Sascha Nitsche up-down up-down Tourismus Neu Darchau Kanuverleih Albia lädt zu Kanu-Schnupperstunden ein Von Sascha Nitsche | 13.07.2022, 14:54 Uhr

Der Kanuverleih in Neu Darchau öffnet am Freitag, 15. Juli, ab 12 Uhr, seine Türen und bietet ganztägig kostenfreie Kanu-Schnupperstunden an.