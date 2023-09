Die niedersächsische Elbtalaue in der Gemeinde Amt Neuhaus muss nicht immer nur ruhige Natur sein. Das dachte sich unter anderem Dorothea Kleffner. Für den kleinen Ort Stiepelse an der Elbe hat sie deswegen mit ihren Mitstreitern ein Jazz Open Air auf die Beine gestellt. Am 9. und 10. September soll das Gäste aus nah und fern anlocken. Dorothea Kleffner wirbt: „Zwei herausragende Bands der Hamburger Jazzszene spielen Samstag ab 19 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr auf dem Elbdeich vor dem Gästehaus ‚Lichtblick‘ in Stiepelse.“

Das Pouya Abdi Quartett und Johannes Knolls „Knollektiv“ kommen demnach aus den Jazz-Clubs Hamburgs die Elbe hinauf, um ihr Können zu zeigen. Am Samstag spielen die Bands eigene Kompositionen, am Sonntag spielen Musiker beider Bands Kompositionen des berühmten Jazztrompeters Miles Davis. Der Clou dabei: Der Eintritt ist frei. Damit der Genuss für die Ohren auch ein Genuss für den Gaumen wird, gibt es zum Abend Getränke und Snacks und am Sonntag wird sogar gebruncht.

Es kann sogar gezeltet werden

Das Gästehaus Lichtblick liegt am Elbdeich, sodass die Auftritte draußen stattfinden können. Das Lichtblick ist jedoch auch groß genug, um sie bei Regen in die Gaststube zu verlegen. So weit will bei der Wetterprognose aber noch keiner der Organisatoren denken. Auf dem Gelände kann gezeltet oder im Wohnmobil übernachtet werden. Zimmer gäbe es auch noch im „Lichtblick“.

Für Klärung sämtlicher Fragen steht dabei Dorothea Kleffner unter mail@lichtblick-stiepelse.de oder unter der Rufnummer 038844/235023 gerne bereit. Außerdem sei auf die Website lichtblick-stiepelse.de verwiesen.