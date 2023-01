Bücher waren in der DDR eine Art Weltersatz: Sie boten auch Nischen für politischen Sprengstoff und gesellschaftspolitische Kritik. Symbolfoto: Ulrich Mählert/·Bundesstiftung Aufarbeitung/dpa up-down up-down Mit Vortrag von Christoph Links In Neuhaus wird die Ausstellung „Leseland DDR“ eröffnet Von Sascha Nitsche | 30.01.2023, 12:43 Uhr

Bücher hatten in der DDR einen hohen Stellwert. Nun erinnern 20 Schautafeln in der Ausstellung an viel diskutierte Bücher, aber auch an den Eigensinn der Bürger, sich ihren Lesestoff nicht vorschreiben zu lassen.