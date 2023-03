Dieser Hof in Konau soll am 1. April durch gleich mehrere Party-Gründe mit ordentlich Leben gefüllt werden. Foto: Bernd Uhde up-down up-down Saisoneröffnung Hof in Konau wird im April zur Party-Hochburg Von Sascha Nitsche | 15.03.2023, 15:55 Uhr

Gleich zwei zehnjährige Jubiläen sowie die Saisoneröffnung für das Gebäudeensemble Konau 11 stehen für das Dorf an der Elbe in diesem Jahr an.