Jedes einzelne neue Schulkind bekam bei der Einschulungsfier in der Sporthalle der Neuhauser Grund- und Oberschule seinen persönlichen Auftritt. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Einschulung ABC-Schützen sind in Neuhaus feierlich in die Schulzeit übergetreten Von Sascha Nitsche | 27.08.2022, 16:22 Uhr

Mit neuer Rekordzahl bei den Einschulungen und seit langem ohne Beschränkungen durch Corona gab es am Sonnabend in Neuhaus an der Grund- und Oberschule viel zu feiern.