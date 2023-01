Holger Hogelücht (l.) und Andreas Gehrke (r.) drehen für die Gemeinde Amt Neuhaus auf der Grünen Woche mit ihren Besuchern ganz schön an der Werbetrommel. Foto: Ahnfeldt-Timm/Bauernverband Nordostniedersachsen up-down up-down Tourismus in der Region Amt Neuhaus präsentiert Neuerungen auf der Grünen Woche in Berlin Von Sascha Nitsche | 25.01.2023, 11:13 Uhr

In der Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Das Amt Neuhaus begrüßt inzwischen so viele Touristen wie noch nie zuvor. Woran das liegt.