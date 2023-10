Doppeltes Jubiläum in Darchau Großer Zuspruch beim 10. Brückenfest im 30. Jahr der Rückgliederung nach Niedersachsen Von Tilo Röpcke | 03.10.2023, 16:13 Uhr Während die „Fröhlichen Elbbergmusikanten“ auf der großen Bühne nicht nur mit klassischer Blasmusik aufspielten, füllte sich der Festplatz am Fähranleger in Darchau zusehends. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Der Förderverein „Brücken bauen“ konnte gemeinsam mit der Gemeinde Amt Neuhaus zum 10. Brückenfest am „Tag der Deutschen Einheit“ an den Fähranleger in Darchau einladen. Doch nicht nur die Aktiven des Vereines vermissten an diesem besonderen Tag ein klares Statement bezüglich einer feste Elbquerung zwischen Darchau und Neu Darchau.