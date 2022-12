Hausarztpraxis Foto: Stephan Jansen up-down up-down Ärztemangel auf dem Land Gemeinde Amt Neuhaus will mobile Arztpraxis Von Sascha Nitsche | 16.12.2022, 13:45 Uhr

Mit der plötzlichen Schließung einer Praxis in Kaarßen, den Patienten aus der Flüchtlingsunterkunft in Sumte und den Auswirkungen der Schließung einer Kinderarztpraxis in Boizenburg war die ärztliche Lage in und um Neuhaus sehr angespannt. Die Verwaltung arbeitete mit Hochdruck daran, Abhilfe zu schaffen.