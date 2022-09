Alte und aktuelle deutsche Führerscheine *** Old and current German driving licences Symbolfoto: Christian Ohde up-down up-down Personalmangel in der Verwaltung Führerscheinstelle vom Landkreis Lüneburg weiter eingeschränkt geöffnet Von Thorben Oberhag | 23.09.2022, 08:57 Uhr

Wer in der kommenden Woche zur Führerscheinstelle des Landkreises Lüneburg will, muss sich an die geänderten Öffnungszeiten anpassen.