Freiwillige Feuerwehr Kaarßen Kameraden bekommen Auffrischung in Erster Hilfe Von Anni Hintz | 16.03.2023, 05:32 Uhr

Die Kameraden der Feuerwehr Kaarßen bekamen am Samstag einen Auffrischungskurs in Erster Hilfe. In etwa vier Stunden wurden die Grundlagen wiederholt.