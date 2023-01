Ein renovierter Versammlungsraum mit neuen Möbeln lädt zu Kameradschaftsabenden ein. Foto: Freiwillige Feuerwehr Neu Garge/Stiepelse up-down up-down Gemeinde Amt Neuhaus In Neu Garge und Stiepelse renovieren Kameraden das Feuerwehrhaus Von Sascha Nitsche | 30.01.2023, 13:49 Uhr

Das kleine, aber feine Feuerwehrhaus der Gemeinschaftswehr erstrahlt in neuem Glanz. Das liegt an der Überdachung der Gerätehalle, an dem neuen Sturz am Hallentor, den neuen Möbeln und dem renovierten Gemeinschaftsraum.