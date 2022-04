Symbolfoto FOTO: imago images/Tim Oelbermann In Neuhaus an der Elbe Etwa 50 Strohballen brennen Von Frank Liebetanz | 14.04.2022, 09:22 Uhr

Etwa 50 Strohballen brannten am Dienstagabend in Neuhaus an der Elbe. Insgesamt 38 Feuerwehrleute löschten den Brand.