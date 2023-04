Sie machten den Erinnerungstag an die Eisenbahn zu einem besonderen Erlebnis: Erika Levknecht, Helga Fischer und Annegret Panz (v.li.) vom Verein für Bürgerbegegnung. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Kleinbahnjubiliäum Neuhaus Neuhauser halten die Erinnerung an ihre Eisenbahn weiter hoch Von Mayk Pohle | 16.04.2023, 17:53 Uhr

Vor genau 111 Jahren kam der erste Zug der damals neuen Kleinbahn in Neuhaus an. Die Zuglinie gibt es schon Jahrzehnte nicht mehr, die Erinnerung an ihre Bahn ist vielen Neuhausern aber noch ganz frisch.