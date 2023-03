Bald sitzen hier wieder Gäste und haben eine schöne Zeit. Das Café „Plan B“ startet in die Saison. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Café „Plan B“ am Elberadweg Stiepelse bleibt die gastronomische Perle an der Elbe Von Sascha Nitsche | 30.03.2023, 12:11 Uhr

Regina Byell will mit ihrem Café Anfang April in die Saison starten. Wie es wird, weiß sie noch nicht. Schon aber, dass sie an der Elbe in der Gemeinde Amt Neuhaus Gastronomie auf weiter Flur betreibt.