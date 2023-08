Dorftheater an der Elbe Hofpause in Tripkau: Wenn Nachbarn für Nachbarn Theater spielen Von Mayk Pohle | 25.08.2023, 15:56 Uhr Generalprobe in Tripkau: Hier weist Claudia Elisabeth Siefert ihre Schauspieltruppe für das Stück „MS Krainkenstern“ noch einmal ein. Am Sonntag gilt es dann ab 14 Uhr. Foto: Mayk Pohle up-down up-down

Für Tripkau an der Elbe steht ein wildes Wochenende an, Höhepunkt ist am Sonntag die Hofpause mit dem Theaterstück „MS Krainkenstern“. Es geht turbulent zu.