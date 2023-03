Die Auftritte der sechsköpfigen Laienspielgruppe aus Haar sind nicht nur im Rahmen der Frauentagsfeiern legendär, sondern auch weit über die Region hinaus bekannt. Allerdings beschränken sich die Aktivitäten der illustren Frauentruppe altersbedingt nur noch auf das eigene Dorf. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Tradition in der Gemeinde Amt Neuhaus Die Laienspielgruppe aus Haar blickt auf 21 Jahre Frauentag zurück Von Tilo Röpcke | 12.03.2023, 10:03 Uhr

Marianne Recker und Hildegard Piepkorn gehören schon mehr als zwei Jahrzehnte zur Laienspielgruppe ihres Dorfes. Ihre Auftritte sind legendär und in der Region bekannt und beliebt. Am Sonnabend konnten die Frauen nun endlich wieder in gewohnter Umgebung ihren Frauentag feiern.