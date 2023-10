Spaß im Alter Seniorenclub Stapel feiert 30-jähriges Jubiläum Von Silke Roß | 13.10.2023, 14:11 Uhr Bürgermeister Andreas Gehrke gratuliert dem Seniorenclub Stapel zum 30. Jubiläum Foto: Silke Roß up-down up-down

In Annettes Bauerndiele in Stapel feierte am Donnerstag der Seniorenclub seinen 30. Geburtstag. Neben einer Festtagstorte und herzhaften Häppchen wurden vor allem Erinnerungen ausgetauscht und Anekdoten erzählt.