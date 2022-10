In der Entscheidungsfindung zum Umgang mit den Gedenkstein zu Carl Peters fanden die Ratsmitglieder der Gemeinde Amt Neuhaus auf ihrer Sitzung keine hundertprozentige Einigkeit. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Neuhaus Der Gemeinderat hadert mit der Geschichte um Carl Peters Von Sascha Nitsche | 04.10.2022, 16:48 Uhr

Im Umgang mit dem Erinnern an Carl Peters, der in Neuhaus geboren wurde, in Afrika als Kolonialist wirkte und dessen auf einem Stein in der Gemeinde gedacht wird, sind sich die Ratsmitglieder uneins.