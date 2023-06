Kleine Kinder auf Tuchfühlung mit Tieren alter Rassen. Das war auf dem 10. Arche-Tag in Dellien häufig zu erleben. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down 10. Arche-Tag in Dellien Alte Tierrassen sind eine Chance für die Zukunft der Landwirtschaft Von Sascha Nitsche | 11.06.2023, 21:43 Uhr

Familie Niederhoff in Dellien in der Gemeinde Amt Neuhaus sind nicht nur Arche-Akteure der ersten Stunden und engagieren sich so für den Erhalt alter Haus- und Nutztierrassen, sie zeigten auf ihrem Hof auch vielen Menschen, wie das gehen kann und was das bedeutet.