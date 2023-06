Auf Tuchfühlung mit einem Konik-Peferd oder einer Thüringer Waldziege gehen. Das ist am Sonntag in Dellien beim 10. Arche-Tag möglich. Foto: Franziska Kolm up-down up-down Alte Nutztierrassen Der Arche-Tag der Arche-Region Flusslandschaft Elbe steigt in Dellien Von Sascha Nitsche | 07.06.2023, 12:09 Uhr

Der mittlerweile 10. Arche-Tag der Arche-Region Flusslandschaft Elbe findet am Wochenende auf der Hofstelle von Familie Niederhoff in Dellien in der Gemeinde Amt Neuhaus statt. Hans-Jürgen Niederhoff betreibt hier mit seiner Tochter Sabine eine Biolandzertifizierte Landwirtschaft, ist ein Arche-Akteur der ersten Stunde und managt das Beweidungsprojekt mit Konik-Pferden und Heckrindern in der Sudeniederung in Kooperation mit der Biosphärenreservatsverwaltung und der Stork Foundation.