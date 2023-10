Nach der Wiesn in München Im Neuhauser Rosengarten steht das Oktoberfest erst noch bevor Von Sascha Nitsche | 05.10.2023, 13:56 Uhr Was geht im Festzelt im Neuhauser Rosengarten? Das Oktoberfest am 7. Oktober wird es zeigen. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down

Das Oktoberfest in München ist nicht nur ein Besuchermagnet, sondern auch ein Exportschlager. Auch in Neuhaus wird deswegen in einem großen Zelt bei Weißwurst und Brezel gefeiert.