Kuno Karls kümmert sich als Plattsnacker um den Erhalt der plattdeutschen Sprache. Foto: Dieter Hirschmann Plattsnacker an der Elbe Kaffee-Klönsnack startet im Café Rautenkranz Von Mayk Pohle | 26.01.2023, 12:47 Uhr

Die Plattsnacker um Organisator Kuno Karls wollen nun doch früher als geplant mit ihrem ersten Treffen in diesem Jahr starten. Am Sonntag geht es in Darchau los. Alle Termine in der Übersicht.