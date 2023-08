Geld der EU für Projektarbeit Bürger reden mit bei der Zukunftsgestaltung in der Elbtalaue Von Timo Weber | 18.08.2023, 14:51 Uhr Grünland an den Elbdeichen bei Darchau Foto: Silke Roß up-down up-down

In die Zukunft zu investieren, kostet Geld. Dank des Leader-Programms der Europäischen Union gibt es genau dieses Geld für Projekte vor Ort. So auch in der Region Elbtalaue. Hier sollen die Bürger mitreden.