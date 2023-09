Elbbrücke bei Darchau Bisher wenig Zusagen von der Landespolitik für das große Bürgerforum zur Elbbrücke Von Mayk Pohle | 29.09.2023, 17:56 Uhr Elbbrücke bei Dömitz: Die steht seit 1992 wieder. Auf die lange geplante Elbbrücke bei Darchau warten die Menschen noch immer. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down

Auf der Podiumsdiskussion am 24. Oktober in der Neuhauser Sporthalle will das Amt Neuhaus Klartext zum Schicksal der Elbbrücke hören. Doch die Zusagen halten sich in Grenzen.