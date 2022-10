Markant sticht der Gasthof „Zur Börse“ nur weniger Meter von der Neuhauser Kirche entfernt mit seiner Backstein-Optik ins Auge. Mögliche Gäste stehen hier allerdings vor verschlossenen Türen. Noch zumindest. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Käufer hat Pläne in Neuhaus „Börse“ bleibt erhalten – nur nicht als Kultkneipe Von Sascha Nitsche | 27.10.2022, 16:21 Uhr

Ihr letztes Bier hat Hildegard Schweinsberg schon vor einiger Zeit am Tresen des mittlerweile geschlossenen Gasthofes „Zur Börse“ in Neuhaus gezapft. Doch jetzt tut sich was rund um die Kneipe, die auch über die Grenzen des Ortes hinweg bekannt war.