In Sumte befindet sich die Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge für den gesamten Landkreis Lüneburg FOTO: Archiv/Sascha Nitsche Wohnangebote im Amt Neuhaus Überall offene Türen für Flüchtlinge aus der Ukraine Von Silke Roß | 05.05.2022, 17:37 Uhr

Auch in den Städten und Dörfern in der Region Hagenow haben mittlerweile viele Menschen aus der Ukraine eine Heimat auf Zeit gefunden. In der Gemeinde Amt Neuhaus können sie mittlerweile zwischen Wohnangeboten wählen.