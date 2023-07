Die Feuerwehr in Pritzwalk musste in der Nacht zu Sonntag ausrücken, da ein Pkw brannte. Symbolfoto: Marius Schwarz via www.imago-images.de up-down up-down Feuerwehreinsatz in der Nacht Unbekannte Person zündet einen Pkw in Pritzwalk an Von Martina Kasprzak | 16.07.2023, 12:33 Uhr

Eine unbekannte Person steckte in der Nacht zu Sonntag in Pritzwalk einen Pkw an. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Es entstand hoher Sachschaden.