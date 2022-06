Die Regale sind wieder leer. Das Spendenlager in der Stadtbibliothek Pritzwalk schließt. FOTO: Sandra Wiedemann/Stadt Pritzwalk Pritzwalk Spendenlager für ukrainische Geflüchtete in der Stadtbibliothek schließt Von Franca Niendorf | 03.06.2022, 09:06 Uhr

Einige Regale in der Stadtbibliothek sind bereits leergeräumt. Ab 13. Juni ist dann offiziell Schluss. Dann müssen sich ukrainische Flüchtlinge an andere Anlaufstellen in Pritzwalk wenden.